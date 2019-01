Wałęsa odleciał! Jak Niemcy muszą inwestować w Polskę?

"Panie Pan ładnie mówisz, ale Niemiec musi dokładać do Polaka, do Węgra, do Czecha... Kiepski interes dla Niemca. A ja mówię. Panie Kanclerzu - Pan znowu wpadł [...] bo czym bardziej Pan da lewą ręką 100 euro, tam Pan patrzy na co Pan daje, bo Pan prawą odbiera 500. I ja się rozwijam i Pan się rozwija, a jak Pan nie da, to ja nie będę płacił podatków do Unii bo nie mam za co" - przekonywał.