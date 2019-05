Wałęsa o ks. Cybuli: Ze schodów bym go zrzucił!!!

"To, co zrobił ks. Cybula, jest dla mnie nieprawdopodobne. Gdybym o tym wiedział wcześniej, osobiście bym go zrzucił ze schodów. Nie miałby do mnie wstępu. Ale naprawdę nie wiedziałem"-żalił się były prezydent. Lech Wałęsa ma żal, że nikt nie powiedział mu o podejrzeniach wobec jego kapelana, bo gdyby miał jakiekolwiek informacje na temat Cybuli, od razu podjąłby odpowiednią reakcję.