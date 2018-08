"To smutne, że dla Prezydenta Wałęsy, ojca dużej rodziny, 6 tys. zł rocznie na jedno dziecko z programu Rodzina 500+ to ochłap. Czy ten ochłap nie pomógłby Pana rodzinie i nie musiałby Pan sięgać do innych źródeł?" - napisała minister Elżbieta Rafalska.

Komentarz Rafalskiej to reakcja na wcześniejszy wpis byłego prezydenta dotyczący zbliżających się wyborów oraz programu 500+.

"Szanowni Państwo. Do wyborów jest co raz bliżej. Im więcej Obywateli będzie aktywniej w nich uczestniczyć tym lepiej będzie dla Polski. Widzicie co 'funduje' ta władza" - napisał na twitterze Lech Wałęsa.

"Myślą, że przekupią Polaków ochłapem 500 złotych by samemu w spokoju tworzyć fale nepotyzmu i bezczelnego kłamstwa" - dodał.

Wypowiedź TW Bolka musiała wywołać reakcje z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Do tablicy wywołana została jedna z czołowych postaci "Rodzina plus". Szefowa MRPiPS przypomniała, że program okazał się ogromnym sukcesem i stał się wzorem dla innych.

"Wprowadzenie programu Rodzina 500+ przez rząd PiS zostało zauważone i docenione na forum międzynarodowym. Świadczą o tym nagrody za jego wdrożenie. Litwa posła naszym śladem. To bieda dzieci była największym wstydem Polski. Dzięki 500+ mamy redukcję nędzy dzieci o 50%" - podsumowała.

mor/dorzeczy.pl/Fronda.pl