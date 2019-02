Wałęsa milczy o Olszewskim i uderza w IPN

"Żądam publicznie od IPN @ipngovpl przeproszenia za sfabrykowanie prowokacji pod nazwą Teczki Kiszczaka, jeśli to nie nastąpi spotkamy się na drodze sądowej krajowej lub międzynarodowej." - napisał w mediach społecznościowych były prezydent Lech Wałęsa.

Co ciekawe, w dniach, gdy wszyscy wpominają zmarłego premiera Jana Olszewskiego, aktywny m.in. na twitterze Wałęsa, w żaden sposób nie wspomina tej wybitnej postaci. Wiadomym jest, że lekko mówiąc, nie należał od do zwolenników premiera Olszewskiego, co można było przypomnieć sobie oglądając film "Nocna zmiana".