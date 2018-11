'Wałęsa ma wielki talent... Do skłócania ludzi'. Kto to napisał? Nie uwierzycie!

"Bywałem z nim ostrym konflikcie politycznie, publicznie go krytykowałem. Ale nigdy, przez sekundę nawet, nie miałem wątpliwości, że to nie jest i nigdy nie był zdrajca. Jako młody robotnik, bez żadnego doświadczenia politycznego, któremu się właśnie rodzi dziecko, mógł coś podpisać. To trzeba jeszcze znać Lecha. W nim jest taki chłopski chytrus. Ale to nie był zdrajca. Gdy zorientował się co oni robią, to urwał kontakt"- pisał naczelny "GW" w czerwcu ubiegłego roku. Michnik podkreślał, że ceni Wałęsę, ponieważ był to lider, który poprowadził "Solidarność" do zwycięstwa.