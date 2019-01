Wałęsa komentuje spotkanie Kaczyński-Salvini. Miller odpowiada

Matteo Salvini jest wicepremierem Włoch- jednego z czołowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Po opuszczeniu wspólnoty przez Wielką Brytanię Włochy będą trzecią potęgą w UE. Mimo iż w niektórych kwestiach poglądy włoskiego polityka mogą niepokoić (mowa chociażby o stosunku Salviniego do prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina i prowadzonej przez niego polityki), to z liderem Ligi Północnej chętnie spotykają się światowi przywódcy i szefowie rządów.

I to bynajmniej nie po to, by wepchnąć swój kraj w objęcia rosyjskiego niedźwiedzia. Jak widać nie wszyscy rozumieją specyfikę spotkań między czołowymi politykami różnych krajów. Najbardziej nie rozumieją tego ci, którzy jednocześnie nie widzą nic niewłaściwego w ciepłych rozmowach obecnego szefa Rady Europejskiej, a wówczas- premiera RP, Donalda Tuska nawet nie z politykami, którzy pokazali się kiedyś w koszulce z Władimirem Putinem, ale z rosyjskim przywódcą we własnej osobie... To przecież była tylko rozsądna polityka zagraniczna... Tym samym osobom nie przeszkadzało również zdjęcie Angeli Merkel i Emmanuela Macrona trzymających się za ręce z Władimirem Putinem i Recepem Erdoganem. "Na tym polega dyplomacja"- słyszeliśmy wówczas.