Wałęsa, KOD i ''Obywatele RP'' piszą do Żydów - atakują polski rząd

„Piszemy do Was z Polski. I z wielu innych miejsc na świecie, gdzie mieszkamy, studiujemy, pracujemy. My, czyli Polki i Polacy, którzy nie godzą się z tym, jak bieżąca polityka kładzie się cieniem na budowanych przez lata relacjach polsko-żydowskich” - tak brzmi fragment listu opublikowanego przez Lecha Wałęsę, pod którym podpisali się też „Obywatele RP”, KOD, Akcja Demokracja czy Strajk Kobiet.

W liście znajdujemy wszystko, czego moglibyśmy się spodziewać po zwróceniu uwagi na jego sygnatariuszy. Gołym okiem widać, że najważniejsze nie są wcale relacje Polski z Izraelem, a uderzenie w polski rząd. Dalej czytamy:

„Do Was, czyli do wszystkich tych, którzy patrzą dziś na Polskę - z niedowierzaniem, smutkiem czy złością. Piszemy, bo zależy nam, żebyście wiedzieli, że niezależnie od tego, jak radykalne i niewłaściwe są stanowiska polskich władz czy niektórych środowisk, nie są to stanowiska i poglądy nas wszystkich. Prosimy, choć wiemy, jakie to trudne – patrzcie na tę bieżącą politykę z dystansem”.

Apelują między innymi:

„Dosyć przemilczania i dosyć dzielenia. Nie pozwolimy zniweczyć lat pracy nad pojednaniem. Tylko pełna prawda i solidarność może stanowić fundament naszego współistnienia. Prawda, bo duma z tych Polek i Polaków, którzy heroicznie pomagali Żydom, nie przesłania nam krzywd, które Żydów w Polsce spotkały. Również ze strony obywateli naszego kraju. Chcemy całej prawdy o Holokauście, jakkolwiek nie byłaby ona bolesna”.

Całość do przeczytania poniżej:

dam/facebook,Fronda.pl