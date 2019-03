Wałęsa grozi: Kaczyński, Cenckiewicz, Kiszczakowa, bądźcie przygotowani!!!

Sonia 3.3.19 10:18

Panie prezydencie Wałęsa głosowałam na pana,wierzyłam panu,wtedy był pan dla nas kimś.Miał pan puścić komunistów w skarpetkach,obiecywał pan dużo.Potem była Magdalenka,zabójstwo ks.Popiełuszko.Na tym zabójstwie zbudował pan swój układ z komunistami .Wiem ,pan tego nie zrobił ale razem powzięliście decyzję ,że prawda o tym zabójstwie nie ujrzy światła dziennego,tak jest do dziś.Okrągły stół to była już tylko farsa.Dziś kiedy jest pan na emeryturze,powinien pan ratować własny honor,nie wtrącać się do polityki.Niczego pan już nie dokona,czas odpocząć.My znamy prawdę i jest ona dla pana kompromitująca.Nie życzę panu źle,to historia pana rozliczy,tak jest zawsze.Jest bardzo dużo dokumentów,są świadkowie tamtych dni,oni żyją i mówią jak było.Boi się pan dokumentów z IPN,słusznie ,one pana obciążają.Tego co pan robił nie da się ukryć. ..........,komentowanie działań rządu i prezesa chwały panu nie przyniesie .Ma pan tylko jedno wyjście ,zapomnieć o polityce.Może jeszcze resztki godności pan uratuje.