Wałęsa do dziennikarza. ,,Co pan pie***y?'' Pytanie o picie wódki z Kiszczakiem rozsierdziło TW Bolka

30.5.19 12:51

Na początku 1985 roku Gorbaczow został wybrany na I sekretarza KC KPZR. Wkrótce ogłosił głasnost i pierestrojkę. Przyjechał też do Warszawy pogadać z Jaruzelskim, by mu wyjaśnić że cyrkowanie z tą komuną się kończy i żeby zadbał sam o siebie i swoich towarzyszy. Jeszcze w tym samym 1985 roku Jaruzelski udał się z całą delegacją na długie robocze spotkanie z Rockefellerem, któremu towarzyszyło kilka czołowych polityków z USA. Tam zostały ustalone warunki i scenariusz kapitulacji komunizmu w Polsce. Po prostu z pod jednej rynny pod drugą, kuratele nad Polską po ZSRR przejęły USA. Przez następne 4 lata trwały przygotowania do uświęcania mebla. Polacy nie byli o tym informowani, choć podobno w podziemiu już w 1987 powszechnie się mówiło - że czas się dogadywać, będziem robić obustronnie korzystny deal z czerwonym, czas zadbać o siebie. No i zadbali. Niektórzy z opozycji się oburzali trzeba przyznać, bo wiedzieli dobrze że to cwaniacka złodziejska zagrywka, ale jakoś poszło do przodu. Oporni byli potępiani jako tam jakiś tam element, agentura, tak jak teraz robią ruskiego agenta wpływu z każdego co ma inne zdanie. No i na koniec ambasador USA osobiście pilnował w Sejmie RP aby na prezydenta został wybrany Wojciech Jaruzelski.

A tak w ciągu kilku miesięcy upadły wszystkie reżimy komunistyczne Europy Srodkowej, wszystkie bo tak zostało ustalone na linii USA ZSRR. W Rumunii Czausescu stawiał opór, więc zarżnęła go jego własna bezpieka bo jak dostała identyczne polecenie tak z ambasady ZSRR jak i USA, to karnie wykonała.