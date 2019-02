Wałęsa: Chowam żonie długopisy, bo mi się do PiS-u zapisze...

Wałęsa jest taki jaki jest i tyle.

Ale z tą uszczypliwą szyderą trafił w punkt.

To miło że "portal poświęcony" i frondoreduktor yenn promuje beznadzieję Pisiorskiego złodziejskiego rozdawnictwa i kupowania ludzi jak tanich kuurew za ich własne pieniądze - no chyba że macie nas wszystkich za idiotów.

No to sorry. pomyliliście się

¯\_(ツ)_/¯

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha