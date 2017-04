Wałęsa chce obalić legalną władzę w Polsce?! 'Prawo prawem, ale...'

reklama

Fot. Piotr Drabik via WIkipedia, CC 2.0 reklama

„Należałoby wydać odezwę, że niszczony jest dorobek narodowy i trzeba zmienić władzę” - mówił Lech Wałęsa u Moniki Olejnik.

Gościem programu Moniki Olejnik „Kropka nad i” był Lech Wałęsa. Naturalnie, była to świetna okazja ku temu, by uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość. Tym razem jednak były prezydent chyba nieco za bardzo się zagalopował:

„PiS szkodzi i to straszliwie. Jeszcze trochę i nie wiem, czy nie trzeba będzie wyjść do narodu i ogłosić „patrioci, nie możemy pozwolić na niszczenie narodu”. Trudno, prawo prawem, ale naród też ma prawo do obrony interesu narodowego”

Twierdzi, że potrzeba zmian:

„Musimy sprecyzować, czy minister może robić, co chce. Czy może tworzyć armię, czy wydawać pieniądze na takie bzdury, jak komisja smoleńska”

O przesłuchaniu Tuska w prokuraturze powiedział z kolei:

„Za takie zachowania, za próbę takiego rozmawiania ci ludzie staną przed sądem. Proszę, żebym został szefem więzień i ja ich nauczę porządku”

dam/dorzeczy.pl,Fronda.pl

27.04.2017, 21:20