Wałęsa chce nowej fuchy! Sprawdź, co sobie wymyślił..

Mimo, że jeszcze niedawno zapowiadał powrót do polityki, to teraz jednak zmienia zdanie. Lech Wałęsa chce zostać... szefem więziennictwa!

"Nie chcę wracać do polityki. Jedyne, o co mogę się starać, to o to, by być szefem więziennictwa, żeby Kaczyńskiego wsadzić do więzienia" - mówił w rozmowie z WP Lech Wałęsa.

Zmiana stanowiska spowodowana jest zapewne bardzo słabymi sondażami, które nie dawały praktycznie żadnych szans Lechowi Wałęsie. Partie opozycyjne nie są nim zainteresowane, a poparcie dla niego samego jest znikome.

W tej samej rozmowie Wałęsa wyraził swoje rozczarowanie wobec protestów totalnej opozycji. Mimo, że wcześniej opowiadał o potrzebie milionów, to były prezydent zaczął dostrzegać, że nie jest to masowy ruch.

"Teraz tych protestujących jest za mało na Wałęsę, ja nie mogę mówić do garstki ludzi" - podsumował Wałęsa.

mor/niezalezna.pl/Fronda.pl