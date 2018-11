Wałęsa chce negocjować z Putinem

"Muszę pogadać z naczelnikiem Rosji, Władimirem. Na pewno bym go przekonał do dobrych ruchów w sprawie Ukrainy, tak jak kiedyś przekonałem Jelcyna. Sugerowałem to w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji, którego przed chwilą udzielałem. Do tanga trzeba jednak dwojga i teraz czekam na ruch Putina"- stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską. Warto podkreślić, że całkiem niedawno Wałęsa przechwalał się w mediach społecznościowych, w jaki sposób i do czego przekonywał Jelcyna. W styczniu były prezydent napisał na Twitterze, że musiał jechać do Moskwy i "odkręcać" złą zdaniem Wałęsy umowę rządu Jana Olszewskiego. W jaki sposób?