Wałęsa: Cenckiewicz, to ty jesteś bolek, mam dowody!!!

Skompromitowany w oczach wielu Polaków były prezydent Lech Wałęsa oskarżył dziś prof. Sławomira Cenckiewicza o to, że ten jest... ,,bolkiem''.

,,Dzisiaj ogłoszono kim jest "Bolek" - to ja! Kapowałem na Jana Jasińskiego, Szczepana Chojnackiego, Henryka Jagielskiego, Józefa Szylera i Henryka Lenarciaka już w styczniu i lutym 1971 r. czyli na 5-6 miesięcy przed urodzeniem! (20 VII 1971 r.)'' - napisał.

,,A tak na serio to znam ten list mjr. Jerzego Frączkowskiego - spotkał się ze mną po jego wysłaniu i tłumaczył mi swój plan ogłoszenia Bogdana Borusewicza kadrowym oficerem SB. Postanowił zrobić to w formie listu w którym wybieli Wałęsę a "Borsuka" ogłosi oficerem SB prowadzonym przez gen. Jerzego Andrzejewskiego'' - dodał historyk.