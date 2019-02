Wałęsa atakuje K. Morawieckiego: 'Zdrajca!!!'

"Jeśli jest Solidarność i ona cierpi i jest internowana, a on zakłada Solidarność Walczącą, to co to jest?"- pytał w rozmowie z Onetem były prezydent Lech Wałęsa.

"Zakładając Solidarność Walczącą Kornel Morawiecki zdradził Solidarność. To jest zdrajca, powinien być podany do sądu. Rozbił Solidarność"- atakował Lech Wałęsa.

