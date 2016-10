W ZUS każdy pracownik dostanie 1000 zł premii

reklama

Wszyscy pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostaną po 1000 zł - to nagroda okolicznościowa z okazji Dnia Pracownika ZUS. Instytucja zapewnia, że wypłata nagrody nie zwiększy budżetu tej instytucji w bieżącym roku.



To z pewnością miła niespodzianka dla pracowników, którzy dowiedzieli się o niej z informacji rozesłanej przez szefową ZUS do wszystkich inspektoratów. W sumie kwota wypłaconej nagrody wyniesie 45 milionów złotych. Zdaniem rzecznika prasowego ZUS, nagroda ,, Ma wynagrodzić wszystkim pracownikom codzienną ciężka pracę i docenić ich wagę''.



,,Pracownicy ZUS są dziś niestety jedną z najmniej zarabiających grup społecznych, mimo że ich obowiązki ciągle rosną (..) instytucja jako jedna z nielicznych systematycznie ogranicza zatrudnienie"

- mówił rzecznik prasowy ZUS, Wojciech Andrusiewicz.



Obecnie trwa rekrutacja na stanowiska dyrektorów związana z reorganizacją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wiceprezes ZUS, pan Marcin Wojewódka w związku z tymi zmianami zapewniał, że zarząd w doborze personelu "kieruje się tylko i wyłącznie oceną merytoryczną kandydatów".



"Nasi klienci oczekują od Zakładu pełnego profesjonalizmu w wykonywanych zadaniach. Ten profesjonalizm wymaga odpowiedniej kadry kierowniczej"



- podkreślał wiceprezes ZUS w oświadczeniu dla Polskiej Agencji Prasowej.

27.10.2016, 11:10