W zakwaszonym ciele źle się dzieje

Zakwaszenie organizmu podobnie do nadmiaru toksyn w organizmie jest często bagatelizowane i traktowane z przymrużeniem oka. Jednak nadmierne spożycie produktów zakwaszających organizm potrafi wywołać mnóstwo szkód w organizmie oraz ciągle nawracających schorzeń, które nie dają się w żaden sposób wyleczyć. Dziś przybliżę Wam najczęściej pojawiające się objawy zakwaszenia oraz sposoby na alkalizację organizmu. Przywrócenie równowagi kwasowo – zasadowej nie jest trudne, wystarczy ograniczyć spożycie produktów najbardziej zakwaszających organizm i wprowadzić do diety więcej produktów zasadotwórczych.

Jeżeli Wasza dieta jest zrównoważona, królują w niej warzywa i nie spożywacie dużo używek, wówczas organizm sam doprowadza do równowagi kwasowo – zasadowej. Jednak jeżeli przez dłuższy okres czasu w Waszej diecie brakowało warzyw lub zwiększyliście spożycie kawy, alkoholu, produktów wysoko przetworzonych lub mięsa warto przyjrzeć się poniższej liście objawów zakwaszenia i rozważyć zmianę diety. Najszybszym sposobem na odkwaszenie organizmu jest wprowadzenie do diety zielonych superfoods, tj. młody jęczmień, chlorella lub spirulina. Zielone superfoods zawierają najwięcej chlorofilu, który wykazuje silnie alkalizujące właściwości. Dobrym rozwiązaniem jest też spożywanie zielonych smoothie sporządzonych z zielonych warzyw, do których również można dodać 1 łyżeczkę superfoods.

SYMPTOMY ZAKWASZENIA ORGANIZMU:

Chroniczne zmęczenie.

Spadek jasności umysłu i pogorszenie pamięci.

Częste infekcje układu moczowego.

Niska odporność organizmu.

Problemy z zatokami.

Przyrost masy ciała i trudności w odchudzaniu.

Alergie skórne i pokarmowe.

Przedwczesne zmarszczki.

Nawracające infekcje grzybicze lub Candida albicans.

Schorzenia skórne: egzema, wysypka, trądzik.

Rwa kulszowa lub sztywność karku.

Chroniczny kaszel.

Cukrzyca.

Próchnica lub nadwrażliwe dziąsła.

Problemy żołądkowe: wzdęcia, niestrawność, zgaga lub gazy.

Bóle stawów i mięśni.

Uszkodzenia układu sercowo – naczyniowego spowodowane przez płytki miażdżycowe.

Nadmiar flegmy.

Osteoporoza.

Pogorszenie nastroju.

Jeżeli powyższe objawy utrzymują się u Was od dłuższego czasu i zaobserwowaliście wystąpienie kilku z nich na raz może to świadczyć o wysokim zakwaszeniu organizmu. Warto wówczas rozpocząć proces odkwaszania i zaobserwować czy nastąpiła znaczna poprawa. Poniżej znajdziecie najbardziej zakwaszające produkty zaznaczone kolorem czerwonym oraz zaznaczone na niebiesko z minusem pokarmy o właściwościach zasadotwórczych.

SZYBKIE SPOSOBY NA ODKWASZENIE ORGANIZMU:

Zrezygnuj całkowicie lub częściowo z pokarmów zakwaszających organizm, tj.: czerwone mięso, białe pieczywo, słodycze, wysoko przetworzone produkty, chipsy, alkohol, biały cukier, fast food, nabiał, produkty sojowe, wędliny.

Codziennie rano pij ciepłą wodę z cytryną i zwiększ spożycie wody mineralnej do 2 – 3 litrów dziennie.

Zastąp kawę Yerba Mate.

Pij dużo zielonych smoothie lub soków z zielonych warzyw.

Włącz do diety przez co najmniej miesiąc wybrane superfood.

Zamień mleko krowie na mleko roślinne.

Do każdego posiłku dodawaj dużo warzyw.

Zwiększ odporność na stres i ogranicz negatywne emocje w swoim życiu. Może Was to zaskoczyć, jednak złość, niepokój, gniew, stres lub lęk również zwiększają zakwaszenie organizmu. W przypadku nadmiaru negatywnych emocji warto wprowadzić w życie techniki relaksacyjne i rozpocząć uprawianie jogi.

Zmniejsz ilość produktów zawierających białko zwierzęce, a zwiększ spożycie roślin strączkowych.

Zwiększ spożycie zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych i spożywaj 1 łyżkę dziennie nierafinowanych, tłoczonych na zimno olejów.

