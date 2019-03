W Wielkiej Brytanii pornografia NIE dla dzieci!

www 6.3.19 16:53

Ale Mateuszu, prawo to nie tylko kaganiec.

Prawo to także drogowskaz - wybrzmienie przyzwolenia, bądź zakazu kształtuje postawę.



Jeśli masz sygnał "zabronione", to wiesz, że prawdopodobnie jest to szkodliwe i to kieruje Cię we właściwą stronę.



Poza tym taki zakaz świadczy o szacuku dorosłych dla innych dorosłych. Społeczeństwo stosujące takie zakazy ma większe szanse przetrwania, bo szanuje siebie wzajemnie.