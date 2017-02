W Warszawie rodzinie z 10 dzieci odmówiono 500 Plus!

reklama

„Nasz dziennik” informuje, że władze Warszawy odmówiły wielodzietnej rodzinie pobierania świadczenia 500 Plus dlatego, że… prowadzą działalność ewangelizacyjną na Ukrainie. Od roku rodzina usiłuje wywalczyć świadczenie oraz zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnej dziewczynki.

Rodzina przynależy do Drogi Neokatechumenalnej i prowadzi ewangelizację za granicą, na Ukrainie. Dla warszawskich władz jest to problemem. Jak powiedział wspierający rodzinę w jej walce Olaf Szczypiński z Instytutu Ordo Iuris, miasto odmówiło przyznania świadczeń dlatego, że rodzina tymczasowo wyjechała na misje. Uznano, że skoro w okresie zasiłkowym rodzina nie mieszka w Polsce, to świadczenia się jej nie należą.

„Miasto argumentowało m.in., że nieprzyznanie świadczeń jest motywowane tym, iż dzieci przestały uczęszczać do szkół w Polsce i zostały zapisane do szkoły na Ukrainie. Natomiast w ubiegłym roku rodzina zapisała dzieci do polskich szkół i obecnie realizują one obowiązek szkolny w formie edukacji domowej. Mimo to gmina konsekwentnie odmawiała, twierdząc, że nadal nie zamieszkuje na terenie Polski” – powiedział Szczypiński.

dam/naszdziennik.pl,Fronda.pl

13.02.2017, 16:37