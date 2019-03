W Warszawie kolejne reprywatyzacje unieważnione!

Warszawska Komisja Weryfikacyjna zajmowała się dziś głównie nieruchomościami przy ul Mokotowskiej 46a i ul. Rakowieckiej 33. Patryk Jaki -przewodniczący Komisji - poinformował zatem na konferencji prasowej, wpierw o tym, że komisja ta uchyliła decyzję zwrotową dla nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 46a i przekazała Miastu sprawę do ponownego rozpatrzenia.



Jaki stwierdził, że decyzja wspomniana decyzja została wydana z naruszeniem prawa, na przykład nie ustalono przesłanki posiadania nieruchomości przez dotychczasowych właścicieli lub ich następców prawnych. Poza tym, przeniesienie roszczeń doprowadziło to skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym. Jednocześnie nie doszło tu do nieodwracalnych skutków prawnych, dzięki czemu decyzja zwrotowa mogła być unieważniona.