W USA będą zabijane chore noworodki? Szokujący pomysł

Gubernator amerykańskiego stanu Wirginia opowiedział się za zalegalizowaniem mordowania dzieci nienarodzonych aż do samego porodu. Co więcej, jeżeli dziecko nie zostałoby zabite i przeżyło aborcję, to najwyraźniej chciałby, aby można było odmówić mu pomocy. Jeżeli zażądałaby tego matka i rodzina, urodzone, żywe niemowlę miałoby zostać pozostawione bez opieki na śmierć.

To słowa, które obnażają w pełni prawdziwe intencje wszystkich ,,obrońców kobiet''. Chodzi w istocie o eugenikę w pogańskim stylu - gdy dziecko było chore i słabe, poganie zostawiali je w lesie na śmierć. Dziś mówi się DOKŁADNIE O TYM SAMYM. Gubernator Wirginii Ralph Northam uważa, że chore dzieci powinno móc się zabijać aż do chwili przed porodem; a zatem gdy dochodzi do rozwarcia. Mowa więc o w pełni ukształtowanych ludziach. Northam zaproponował też legalizację dzieciobójstwa. ,,Jeżeli matka urodzi, noworodek będzie przyjęty. Noworodek będzie utrzymywany w komfortowych warunkach. Jeżeli taka będzie wola matki i rodziny, noworodek będzie poddany resuscytacji, a pomiędzy specjalistami i matką nastąpi dyskusja…'' - mówił Northam. A jeżeli matka wyrazi inną wolę, to nikt dziecka ratować nie będzie - niech umiera.

Wystąpienie gubernatora Northama skomentował sam amerykański prezydent, Donald Trump. ,,Pomyślałem, że to straszne. Pamiętacie, że mówił o Hillary Clinton, iż chciałaby wyrywać dziecko z łona matki? To właśnie to, oto, co oni robią. To straszne'' - powiedział.

,,Hillary mówi, że w dziewiątym miesiącu można wziąć dziecko i wyrwać je z łona matki tuż przed porodem'' - mówił Trump jeszcze w czasie kampanii wyborczej. Wówczas te słowa wywołały duże oburzenie. Teraz okazuje się, że Trump miał w 100 procentach rację.

Obecnie narodzone dzieci można zabijać w Holandii. Co roku kilkaset noworodków jest tam usypianych po porodzie. Jak argumentują lekarze Królewskiego Holenderskiego Towarzystwa Medycznego, trzeba oszczędzić rodzicom patrzenia na agonię dzieci, stąd chore niemowlęta bez szans na dłuższe życie po prostu się zabija.

bb/pch24.pl, lifesitenews.com