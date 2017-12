W tę niedzielę Wigilia. Pościmy, czy nie?

Wigilia w tym roku przypada w niedzielę. Wielu z nas zadaje więc sobie pytanie – czy obowiązuje nas post od pokarmów mięsnych?

Przede wszystkim – Kościół nie nakłada na wiernych obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w dzień Wigilii Bożego Narodzenia – to kwestia przede wszystkim tradycji, która ma oczywiście swoje źródło w wierze i przygotowywaniu się do tak ważnego święta, jakim jest Boże Narodzenie.

Co to oznacza? Jedząc mięso w Wigilię – nie grzeszymy. To nie znaczy jednak, że wstrzymanie się tego dnia od pokarmów mięsnych jest złe – przeciwnie! Wiernych zachęca się do tego, aby mimo wszystko dotrzymać tradycji oraz potraktować ją jako element osobistej ascezy.

Gdyby jednak tego dnia obowiązywał post wynikający z przepisów kościelnych – wówczas niedziela jako dzień zmartwychwstania Chrystusa znosiłaby go.

dam/gosc.pl,Fronda.pl