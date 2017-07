W Szwecji zamordowano Polkę i jej dzieci

Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o zabicie żony i trójki dzieci – informuje RFM FM za dziennikiem „Expressen”. Jak podkreśla gazeta, w dniu zabójstwa Polka miała zostać eksmitowana. Rodzina miała problemy finansowe.

Do tragedii doszło w dzielnicy Angered w Göteborgu. 35-letnia kobieta i trójka dzieci w wieku od 2 do 8 lat zostali zamordowani, a mieszkanie podpalone. Policja zatrzymała podejrzanego. To 51-letni Bośniak – mąż kobiety i ojciec dzieci.

– Był parkieciarzem. Każdego dnia ciężko pracował – mówi „Expressen” przyjaciel rodziny, który także pochodzi z Bośni. Zdaniem szwedzkich mediów rodzina miała ogromne długi. Od dwóch lat nie płaciła czynszu za mieszkanie.

przk/tvp.info