W Syrii giną chrześcijanie, mordowani przez ISIS. Ucieczka - jedynym ratunkiem

W Syrii wciąż mordowani są chrześcijanie. Wielu spośród nich musiało w ostatnich miesiącach ratować się ucieczką.

Opuszczenie swojego domu to czasem jedyny sposób, by uniknąć śmierci z rąk bojowników tzw. Państwa Islamskiego. Kościół w alarmujących komunikatach informuje o exodusie chrześcijan z Syrii i z Iraku. Są to bardzo smutne święta dla wszystkich chrześcijan mieszkających w Syrii. ISIS dokonywała w ostatnim czasie mordów zarówno na szyickich muzułmanach, jazydach jak i na chrześcijanach.

AC/IAR/Fronda.pl

25.12.2016, 16:20