W Święto Niepodległości modli się wielu Polaków!

reklama

reklama

Polacy dziękowali za dar niepodległości na eucharystiach sprawowanych w całej Polsce m.in. Gdańsku i Szczecinie.

Uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny w bazylice mariackiej w Gdańsku przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

Metropolita gdański przypomniał słowa Karola Wojtyły, który mówił, że naród żyje prawdą o sobie, ma prawo do prawdy o sobie i tę prawdę ma prawo zdobywać.

„Warto pamiętać, że o sile moralnej państwa stanowi zaufanie narodu oparte na prawdzie. W ten głos narodu i sumienia trzeba wciąż wszystkim obywatelom się wsłuchiwać. Trwa czasem żmudne, długie, uciążliwe, bolesne odzyskiwanie i utrwalanie przez naród prawdy o sobie. Nie po to, by pogłębiać społeczne podziały, ale po to, by na gruncie prawdy, wolnym od fałszu i niedomówień, budować przyszłość i pamięć narodu, źródło jego życia „ podkreślił ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

Ks. abp Andrzej Dzięga, który przewodniczył eucharystii w bazylice archikatedralnej w Szczecinie zwrócił uwagę, że Ojczyzna to dom, a naród to rodzina.

„Stajemy też jako rodzina przed Bogiem, bo pojęcie narodu i pomysł narodu to nie ludzka inicjatywa ani idea. Sam Bóg powiedział Abrahamowi. Uczynię z Ciebie naród wielki i od Ciebie będą brać przykład, uczyć się będą wszystkie narody świata”. –powiedział ks. abp Andrzej Dzięga.

TZW/Radiomaryja/Fronda.pl

11.11.2016, 18:51