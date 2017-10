Minister obrony narodowej Polski Antoni Macierewicz z ministrami obrony: Litwy - Raimundasem Karoblisem i Ukrainy gen. armii Stepanem Połtorakiem uczestniczył w uroczystości z okazji 2. rocznicy utworzenia Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie.

Podczas spotkania ministrowie podpisali porozumienie dotyczące współpracy trójstronnej w ramach Brygady.

– Lublin jest takim miastem, w którym dzieją (…) się historyczne wydarzenia i właśnie takie wydarzenie dzisiaj ma tutaj miejsce. Zarówno podpisanie porozumienia (…) jak i przekazanie sztandaru imienia Hetmana Wielkiego Litewskiego Księcia Polskiego tej brygadzie (…) tworzy jedność naszych narodów i jest żywym przykładem oraz źródłem wskazującym na to w jaką stronę nasze narody będą szły – mówił podczas uroczystości minister Antoni Macierewicz.

– W stronę jedności przeciwko wszelkiemu wrogowi, w stronę pomocy wzajemnej, tak jak dzisiaj chcemy pomagać i będziemy pomagać napadniętej przez wschodni imperializm Ukrainie – dodał szef MON. – W stronę współpracy, która tworzy przyszłość pokojową i przyszłość dobrą naszych narodów – podkreślił minister.

Podczas spotkania z przedstawicielami mediów minister Antoni Macierewicz odniósł się do podpisanego wspólnie z ministrami obrony Litwy i Ukrainy porozumienia. – Od dzisiaj ta brygada będzie mogła brać udział we wszelkich przedsięwzięciach pokojowych, które są niezbędne wtedy kiedy pokój jest zagrożony. Myślę, że to dobry znak, który pozwoli naszym trzem narodom, a przede wszystkim tej brygadzie działać na rzecz bezpieczeństwa Europy Środkowej, Europy Środkowo – Wschodniej, naszych narodów. Bardzo jestem wdzięczny panom Ministrom za obecność i rządom Litwy i Ukrainy za akceptację tej decyzji, która będzie miała historyczne znaczenie dla naszej przyszłości – mówił szef MON.

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada otrzymała także w czwartek w Lublinie sztandar oraz imię hetmana Konstantego Ostrogskiego. Nowy patron Brygady, hetman Konstanty Ostrogski był dowódcą sił polsko-litewskich w wojnie z Rosją, której kulminacją była zwycięska bitwa pod Orszą w 1514 r.

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG jest wielonarodową jednostką, składającą się z pododdziałów Sił Zbrojnych Litwy, Polski i Ukrainy. Porozumienie o jej utworzeniu podpisano 19 września 2014 roku w Warszawie. Brygada ostatecznie uformowała się na jesieni 2015 roku. Utworzenie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady jest częścią ciągłego procesu jednolitej i długotrwałej współpracy wojskowej pomiędzy Polską, Ukrainą i Litwą.

