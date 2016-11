W Stanach powstanie superprodukcja o Powstaniu Warszawskim!

reklama

Fot. YouTube reklama

Rita Cosby, która jest dziennikarką polskiego pochodzenia, pracująca dla CBS, rozmawiała z tygodnikiem „Wprost”. Zwróciła szczególną uwagę na to, jak bardzo Polacy powinni kłaść nacisk na promowanie własnej historii w świecie.

Cosby dodała też, że z naszej historii powinniśmy być dumni, zamiast czuć się niedowartościowani. Dziennikarka podkreśliła, że aby Amerykanie lepiej poznali polską historię, konieczne jest lepsze jej sprzedawanie.

Rita Cosby przeprowadzała już wywiady z prezydentami USA, artystami czy przywódcami innych krajów. Jej ojciec był Polakiem – co więcej – walczył w Powstaniu Warszawskim, co zainspirowało dziennikarkę do napisania książki „Cichy bohater. Tajemnice z przeszłości mojego ojca”, która znalazła się na liście bestsellerów New York Times. Co więcej – na jej podstawie ma powstać film:

„Jestem pewna, że ten film powstanie. Ta historia ma niesamowity potencjał, dynamiczną akcję i olbrzymie znaczenie nie tylko dla Polaków, ale i dla Amerykanów. Nakręcimy film kalibru „Szeregowca Ryana” i „Listy Schindlera”

dam/wprost.pl,Fronda.pl

28.11.2016, 20:00