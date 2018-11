W sobotę Żywy Różaniec obejmie całą Polskę! Modlić się będą ponad 2 miliony osób

Już w najbliższą sobotę o godzinie 18:00 rozpocznie się piękna inicjatywa modlitewna. Przez trzy godziny, do 21:00, za Ojczyznę modlić się będą ponad 2 miliony osób!

Jak informuje „Nasz Dziennik”, tego dnia, w wigilię 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpocznie się program czuwania, który opracował krajowy moderator Żywego Różańca, ks. Szymon Mucha. Przekazał on go do wszystkich parafii.