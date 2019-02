W sieci wrze.Polacy oburzeni skandalicznym wpisem Tuska

Nie odniósł się do żadnego konkretnego incydentu, ale jest jasne, że słowa te można odczytywać jako aprobatę dla działań totalnej opozycji pod siedzibą TVP Info. Choć Magdalenę Ogórek potraktowano bardzo agresywnie, to jedyny zarzut, jaki można postawić napastnikom, to... bezprawne umieszczenie ulotek na jej samochodzie oraz tamowanie ruchu pojazdu. Trudno mówić więc, by ich działania były całkowicie bezprawne.