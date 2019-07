W Sejmie o niepełnosprawnych, a ławy opozycji puste! Tyle ich obchodzą?

Dziś w Sejmie ma miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy, który zakłada wypłacanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ma on wynosić co miesiąc 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Tym czasem opozycja, która miała usta pełne frazesów, gdy w Sejmie protestowali rodzice osób niepełnosprawnych, dziś nie raczyła pojawić się w Sejmie.