W punkt! Ważne słowa Gowina o Falencie. ,,Jeżeli ma dowody, to niech położy je na stole''

– To pytanie do opinii publicznej, pytanie o konkrety [czy zlecenie podsłuchiwania politycznych rywali kompromitowałoby formację, która za tym stała], ale oczywiście każde działanie niezgodne z prawem, a rozumiem, że zaraz nawiąże pan do sprawy już mniej teoretycznej, każde działanie niezgodne z prawem jest obciążające - dodał

– Gdyby znalazły się dowody, że ktoś inspirował jego działania, to jest to obciążające dla tej osoby. Czy jest to obciążające dla całej partii, a tym bardziej dla całego obozu politycznego? No to naprawdę wymagałoby już bardziej szczegółowych aspektów. Czy ten potencjalny rozmówca Marka Falenty informował o tym swoich przełożonych, czy w jakikolwiek sposób pomagał czy też tylko biernie korzystał z efektów nielegalnych działań pana Falenty. Tutaj znaków zapytania jest wiele – dodał wicepremier.