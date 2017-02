W Poznaniu chcą ustanowić nagrodę im. Zygmunta Baumana!

reklama

W Poznaniu chcą uhonorować Zygmunta Baumana, który ma być patronem nagrody swojego imienia!

Stowarzyszenie Prawo do Miasta postanowiło zainspirować władze miejskie w Poznaniu do stworzenia nagrody im. Zygmunta Baumana. Inicjatywę uhonorowania byłego żołnierza Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego stowarzyszenie tłumaczy następująco: "Ubolewamy, że Rada Miasta Poznania nie zdobyła się na nadanie prof. Zygmuntowi Baumanowi tytułu Honorowego Obywatela Poznania, kiedy było to możliwe. (...) Proponowana przez nas nagroda, związana z działalnością intelektualną i twórczą, wydaje nam się szczególnie adekwatnym docenieniem spuścizny profesora oraz zachętą dla kolejnych pokoleń, by kontynuować Jego myśl".

Pomysł stworzenia nagrody im. Zygmunta Baumana spotkał się z krytyką ze strony radnych PiS. Przemysław Alexandrowicz, wiceprzewodniczący Klubu Radnych PiS w Poznaniu powiedział jasno: "To był kolaborant sowieckich okupantów, żołnierz KBW i niezłomny tropiciel polskich patriotów". Z kolei radna Klaudia Strzelecka zauważyła, że prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zapewne poprze pomysł uhonorowania Baumana. Powiedziała "Gazecie Polskiej Codziennie" o poznańskim prezydencie: "On cały czas zabiega o lewicowy elektorat, a także o to, by być w centrum zainteresowania mediów i opinii publicznej. Dlatego też zazwyczaj podejmuje takie wywołujące kontrowersje inicjatywy".

Przeciw uhonorowaniu Baumana wyraźnego sprzeciwu nie widać za to ze strony radnych PO.

krp/pch24.pl, Fronda.pl

22.02.2017, 9:55