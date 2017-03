W poniedziałek publiczny różaniec o odnowę moralną Narodu Polskiego - dołącz!

reklama

Módlmy się za Polskę! Zbyt często Pan Bóg jest publicznie obrażany w naszym kraju – pomódlmy się zatem za odnowę moralną Narodu.

Krucjata Młodych wraz z „Nie wstydzę się Jezusa” organizuje w najbliższy poniedziałek, 13 marca, o godzinie 17 na krakowskim Rynku Głównym przed kościołem św. Wojciecha publiczny różaniec.

„sto lat temu Matka Boża w Fatimie wzywała świat do nawrócenia. Sami widzimy, że to wezwanie zostało zignorowane, jednak Maryja wskazała doskonałą broń przeciw mocom ciemności – Różaniec Święty” - piszą organizatorzy akcji na wydarzeniu na portalu facebook, do którego dołączyć można pod adresem:

https://www.facebook.com/events/1255319567917665/

My również zapraszamy do licznego stawiennictwa wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic, którym na sercu leży dobro Polski!

