W Polsce powstanie największy w tej części Europy park wodny

W Mszczonowie rozpoczyna się budowa pierwszego etapu Park of Poland, w którym powstanie największy park wodny w Europie Środkowo-Wschodniej, Suntago Wodny Świat - poinformował inwestor. Koszt inwestycji to 150 mln euro; ma powstać ok. 600 miejsc pracy.

W środę przedstawiciele inwestora uroczyście wbili pierwszą łopatę pod budowę parku wodnego, ale zapowiedzieli, że prace ruszą 4 maja. "Pozwolenie na budowę zaczyna się od 29 kwietnia, ale ze względu na dni wolne robotnicy zaczną kilka dni później" - powiedział przedstawiciele inwestora, Mooky Greidinger z firmy Global City Holdings.

Podczas środowej konferencji zorganizowanej na miejscu przyszłej inwestycji Greidinger dodał, że Suntago Wodny Świat ma zostać otwarty "przed końcem 2018 roku". Suntago będzie pierwszym etapem kompleksu rozrywkowego Park of Poland.

Powierzchnia całej inwestycji wyniesie 400 hektarów, z czego park wodny zajmie 20 hektarów. Obok powstanie 100-hektarowe jezioro. W obiekcie zaplanowano 30 zjeżdżalni o łącznej długości 3,2 km, łaźnie termalne, baseny mineralne, kompleks spa oraz ponad dziesięć różnego rodzaju saun.

Goście będą mieli do dyspozycji również gabinety masażu i solaria. Wszystkie atrakcje pogrupowane zostaną w trzech strefach: Relax (baseny, 700 drzew), Saunaria (strefa fitnes) oraz Jamango (wodna dżungla ze zjeżdżalniami). Inwestycja warta 150 mln euro ma się zakończyć w ciągu dwóch lat i stworzyć około 600 miejsc pracy. "W sposób pośredni kolejne 1 tys. osób także będzie dla nas pracowało" - dodał Greidinger.

20.04.2017, 7:37