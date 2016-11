W Polsce powstaje kopia pustelni św. Charbela

reklama

reklama

Chcielibyśmy w podziękowaniu św. Charbelowi wybudować obiekt- Pustelnię- taką samą jak ta, która jest w Libanie. Aby wszyscy, którzy nigdy nie będą mieli okazji zobaczyć, jak żył i mieszkał św. Charbel- mogli uczynić to w Polsce

Zostały zalane fundamenty pod obiekt Pustelni we Florencji koło Radomia. To miejscowość oddalona zaledwie 5 km od Iłży, przy głównej drodze krajowej nr 9 Radom-Rzeszów.

Pierwsze pomiary rozpoczęły się w połowie października, prace były przerywane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Należy przyznać, że Pustelnia jest dosyć skomplikowanym budynkiem, dlatego wszystkie konieczne zadania wymagają więcej czasu niż przypuszczaliśmy. Zaczęliśmy pracę we dwoje, ale skończyliśmy przy 10 osobach i wszyscy mieli co robić. Jeżeli ktoś z naszej rodziny św. Charbela chciałby pomóc przy budowie (być może jest ktoś, kto zajmuje się budownictwem), to prosimy o kontakt. ([email protected] )

Jeśli Pan Bóg pozwoli, na wiosnę chcielibyśmy ruszyć z dalszą budową. Przypomnijmy, że obiekt Pustelni powstaje w miejscu, w którym sam św. Charbel sobie wybrał. Otóż na działce tej miała powstać ferma norek, były liczne protesty mieszkańców, które kończyły się na niczym. Czuliśmy się na przegranej, ale nasza rodzina modląc się za wstawiennictwem św. Charbela (DM 25), poprosiła inne Domy Modlitwy o wsparcie modlitewne. Po jakimś czasie prośba została wysłuchana.

Chcielibyśmy w podziękowaniu św. Charbelowi wybudować obiekt- Pustelnię- taką samą jak ta, która jest w Libanie. Aby wszyscy, którzy nigdy nie będą mieli okazji zobaczyć, jak żył i mieszkał św. Charbel- mogli uczynić to w Polsce. To lekcja historii zarówno dla dzieci, młodzieży jak i całych rodzin. Może to właśnie tu, przyjeżdżając, aby odpocząć od zgiełku i hałasu, ktoś pozna postać tego niezwykłego Pustelnika- zobaczy film, zdjęcia, zwiedzi obiekt i zafascynuje się tym świętym.

Wszystkie nasze prace zawierzamy Maryi, którą tak bardzo czcił św. O. Charbel. Medaliki z wizerunkiem Matki Bożej i św. Charbela, które zostały pobłogosławione przez ks. Jarka w Częstochowie w dniu, kiedy wspominaliśmy św. Jana Pawła II i św. Charbela, umieściliśmy w fundamentach. Prosimy o wsparcie modlitewne rozpoczętego dzieła.

3.11.2016

Rodzina Wróbel (DM 25)

http://padrejarek.pl/rozpoczecie-budowy-pustelni/

oprac.MP

5.11.2016, 6:42