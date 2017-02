W Polsce pojawiły się kleszcze! Uważajmy!

reklama

Uwaga na kleszcze! Temperatury w okolicach 10 stopni, jakie występowały ostatnio, sprawiły, że te owady już się pojawiły nad Wisłą.

Chociaż teraz mamy przymrozki, ostatnie wysokie temperatury sprawiły, że kleszcze miały dobre warunki do rozwoju. Tym samym z pewnością przetrwają do lata, kiedy to będą dla nas największym zagrożeniem.

Oficjalną informację o pojawieniu się kleszczy w Polsce przekazała Anna Malinowska, rzeczniczka Lasów Państwowych. Potwierdziła, że jest to ściśle powiązane z ociepleniem.

Owady pojawiły się przede wszystkim na południu oraz zachodzie Polski czyli w tych miejscach, gdzie ostatnio było najcieplej.

Kleszcza napotkać możemy nie tylko w lesie, ale też w miejskich parkach, ogrodach, czy na skwerach, czyli najczęściej tam, gdzie napotkamy drzewa stanowiące idealną kryjówkę dla tych pajęczaków.

Szczególnie w okresie letnim powinniśmy sprawdzać swoje ciało w poszukiwaniu insektów, które powodować mogą poważne problemy zdrowotne z zapaleniem opon mózgowych włącznie.

Jak pozbyć się niechcianego pajęczaka? Najlepszą metodą wyjmowania kleszcza jest delikatne chwycenie go pęsetą za głowę (nigdy za tułów) i stanowcze wyciągnięcie. Rankę najlepiej jest przemyć spirytusem lub wodą utlenioną.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami usunąć kleszcza, należy udać się do lekarza.

