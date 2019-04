W Polsce PO mogło być podobnie

Dane Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) przedstawił portal dziennika „Die Welt”. W raporcie pt. „Przestępczość w kontekście migracji” brane są pod uwagę jedynie ciężkie naruszenia prawa. Tego typu przestępstw policja w ubiegłym roku zarejestrowała 1 mln 25 tys. Co szokujące, 102 tys. z nich to przypadki, w których co najmniej jednym z podejrzanych był migrant.

To sok aż o 7 proc. w porównaniu do 2017 roku. Najbardziej wzrosła liczba zabójstw i usiłowania zabójstwa – 105 proc. O ile w 2017 roku ofiarami migrantów padło 112 osób, to w 2018 r. liczba ta skoczyła do 230.