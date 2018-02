'W Polsce ludzie chodzą z aniołami, w Holandii- z demonami'. Wstrząsające świadectwo opętanej kobiety!

"Proszę księdza, jak przyjeżdżam do Polski, to czuję się bezpieczna. Mijam na ulicach ludzi którzy są w łasce uświęcającej. I chodzą ze swoimi aniołami. A w Holandii mijam tylko ludzi, którzy chodzą z demonami swoich grzechów"

Egzorcysta podczas rekolekcji przypomina historię opętanej kobiety mieszkającej w Holandii. Do Polski przyjeżdżała tylko na kilka dni, właśnie na egzorcyzmy do księdza Michała Olszewskiego. Kobieta powiedziała duchownemu: "Proszę księdza, jak przyjeżdżam do Polski, to czuję się bezpieczna. Mijam na ulicach ludzi którzy są w łasce uświęcającej. I chodzą ze swoimi aniołami. A w Holandii mijam tylko ludzi, którzy chodzą z demonami swoich grzechów. Jak mówi, Holenderka, chodząc po ulicach swojego kraju, widziała demony w innych osobach. Te ukryte w innych osobach biły ją i straszyły śmiercią. Złe duchy próbowały uniemożliwić kobiecie dotarcie do Polski na egzorcyzm.

Dekalog to nie zbiór nakazów i zakazów, lecz konkretny wyraz troski i miłości Boga Ojca o swoje dzieci. Rejestracja rekolekcji prowadzonych przez ks. Michała Olszewskiego SCJ, egzorcystę, dla wspólnoty Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie, z 7 maja 2014 r. Rejestracja video: ks. Sławomir Kostrzewa.