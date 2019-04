W Paryżu nie ma pieniędzy na odnowę zabytkowych kościołów

Od 1905 roku władze państwowe posiadają 85 kościołów katolickich, z których 43 jest zabytkowych. Budżet odbudowy zabytków na lata 2015-220 opiewa na 80 mln euro. To więcej niż w latach poprzednich, ale wciąż zbyt mało w stosunku do potrzeb. Według francuskiego Obserwatorium Dziedzictwa Religijnego potrzeba bowiem ok. 500 mln euro, by uratować niszczejące zabytki.