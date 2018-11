W Pałacu Prezydenckim czarna rozpacz! Thun odrzuca zaproszenie...

"Doprowadził Pan do tego, że razem świętować nie możemy, bo ran, które Pan zadał demokracji w Polsce, nie da się zagoić spotkaniem na Zamku. Podniósł Pan rękę na Trybunał Konstytucyjny, na niezawisłość sądów, na Sąd Najwyższy. Wielokrotnie złamał Pan Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, nie zechciał Pan nigdy wysłuchać głosów tysięcy osób, które wołały do Pana na Krakowskim Przedmieściu, pod Pałacem Prezydenckim, bo miały nadzieję, że nie dopuści Pan do wejścia w życie ustaw niszczących to, co z takim trudem sobie wywalczyliśmy: niezawisłe sądownictwo"- pisze Thun. Następnie zarzuca Andrzejowi Dudzie, że podzielił polskie społeczeństwo. Nie zabrakło także starego, dobrego "wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej".