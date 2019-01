W obronie Michała Rachonia - czy TVP cofnie decyzję?

Marian 18.1.19 10:05

Zdecydowanie opowiadam się za przywróceniem Michała Rachonia i Krystiana Krawiela do pracy w TVP. Michał Rachoń to dziennikarz o dużej wiedzy i kulturze. Kurski już zapomniał jak był zawieszony w PIS? Choć powiedział prawdę o dziadku Tuska. A co Pan Rachoń to kłamał? Dociekał zawsze prawdy, tylko że ta prawda bolała co niektórych! Czy była prezydent Gronkiewicz - Waltz to jakaś niewinna matrona? Ona jeszcze wykłada na uczelni? To jakaś paranoja! Kobieta bez odrobiny honoru. A co z pokutą za liczne grzechy? Wracając do Kurskiego. Może otrzymał polecenie od brata? Wiele tu jest znaków zapytania. Ostanie nagonki na internautów (choć w wielu przypadkach może słuszne) jakoś zamykają odwagę do pisania prawdy.