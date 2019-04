'W obecności pięknej, włoskiej lekarki na krótko odleciałem'. Porażające wyznanie Marcinkiewicza

"Pewnej nocy obudziłem się z wrażeniem, jakby ktoś położył mi głaz na klatce piersiowej. Straszny ból. Poprosiłem, by zawieziono mnie do szpitala. Tam zostałem podłączony pod aparaturę. I tak leżąc z tymi kablami, w obecności pięknej włoskiej lekarki, odleciałem"- wspomina polityk. Jak dodał, "na krótko odjechał na tamten świat" i po odzyskaniu przytomności został przetransportowany na oddział kardiologiczny dużego szpitala w Grosseto.

"Natomiast cały czas dzielę się tym, co zarabiam. Utrzymuję ją już od ponad 10 lat. To naprawdę długo, zważywszy na to, że żyłem z nią trzy lata. Nawet rozwód trwał dłużej, niż moje życie z nią. Wszystkie szkody naprawię i swoje życie wyprostuję już do końca"-powiedział Marcinkiewicz. Jak dodał, ma "za duzo lat"- kończy w tym roku 60- aby "cały czas zajmować się kimś, kto zamienił miłość w nienawiść".