W Niemczech marsze neonazistów! DW: ,,Przypominają najmroczniejsze czasy''

24.5.19 11:42

DW (w j. angielskim) podaje, że niemieccy narodowcy domagają się przywrócenia niemieckich granic z przed II wojny światowej (przez środek Polski).

Ale nie ma powodu do paniki, bo według wiarygodnych źródeł (TVP) Królestwo Jareckie nadciąga. Pod naporem PiS-u Unia Europejska upada, a kiedy upadnie, i dominacje przejmą niemieccy narodowcy, to my przez krótką chwilę będziemy zmuszeni hymn polski śpiewać tylko w naszych lasach. Ale nie należy się martwić, bo Jasnowidz Jackowski podaje, że w tym momencie proroctwo wskazuje na Antka. Na rozkaz wodza, Antek rozda wiatrówki naszym narodowcom (bo helikopterów jeszcze nie mamy) i poprowadzi nas do końcowego i całkowitego zwycięstwa. I to właśnie wtedy nastąpi niekwestionowane Jareckie Królestwo.