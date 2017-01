reklama

Syryjski uchodźca został zatrzymany w Niemczech. Przygotowywał zamach terrorystyczny.

Syryjski uchodźca, który przybył do Niemiec w 2015 r. został aresztowany w Saarbrucken w czasie weekendu. Mężczyzna kontaktował się z Państwem Islamskim, próbując otrzymać 160 tys. euro na zakup ciężarówek i materiałów wybuchowych. Aresztowany nie przyznaje się do winy twierdząc, że próbował po prostu wyłudzić od ISIS pieniądze, żeby wysłać je do swojej rodziny w Syrii.

