W Niemczech wycięto 30 tys. drzew! Świat milczy! Im wolno, a Polsce nie?

- Pierwotnie planowano spalić drzewa na miejscu. Sprzeciw wyraził jednak Inspektor miejski Licher Marco Räumer, ponieważ dym przeniósłby do miasta niebezpieczne zarodniki grzybów. W związku z tym, ścięte drzewa wywieziono do przeróbki w inne miejsce.- pisze portal swiatrolnika.info

Gdyby to w Polsce doszło do takiej sytuacji, że należałoby wyciąć 30 000 drzew, to natychmiastowo zostałaby uruchomiona machina, "ekolodzy" przykuwaliby się do drzew, a Parlament Europejski ustanowiłby nadzwyczajne obrady na temat łamania prawa w Polsce.Niemal pewne są też i kary finansowe, a w mediach w całej Europie słychać byłoby o zacofanym kraju nad Wisłą.