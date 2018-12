W Niemczech będzie ,,trzecia płeć'', ale geje i lesbijki są wściekli

W przyszłości nie wszyscy obywatele Niemiec będą musieli być rejestrowani w urzędzie jako mężczyzna lub kobieta. Bundestag zgodził się w czwartek na wprowadzenie trzeciej opcji - divers. Ma to dotyczyć osób, które mają biologiczne defekty. Niemieccy homoseksualiści są niezadowoleni. Geje i lesbijki uważają, że przyjęta ustawa jest zacofana i wsteczna.

Jest ważne podkreślić, że nie chodzi u o czołowy postulat ideologii gender, która dąży do przyznania każdemu człowiekowi prawa do dowolnego określania własnej płciowości, ale o sytuację, w której nowonarodzone dziecko nie będzie jednoznacznie ani mężczyzną ani kobietą z powodów biologicznych; lub też gdy okaże się później, że zapisana płeć nie odpowiada biologicznej rzeczywistości. Będzie to musiał potwierdzić lekarz. Wyjątek dotyczy osób, które przeszły już jakieś zabiegi operacyjne i stwierdzenie ich płci wymagałoby przeprowadzenia kolejnych operacji. Wówczas w takich szczególnych przypadkach wystarczać będzie złożeni oficjalnej państwowej przysięgi.