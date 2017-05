W Londynie zatrzymano trzy kobiety planujące zamachy terrorystyczne

reklama

W Londynie aresztowano trzy kobiety podejrzewane o próbę zorganizowania zamachu terrorystycznego.

W ubiegłym tygodniu w związku z operacją przeprowadzoną przez brytyjskie siły bezpieczeństwa zatrzymano trzy kobiety, które miały planować przeprowadzenie ataków terrorystycznych na Wyspach Brytyjskich.

Zatrzymane to bardzo młode dziewczyny. Dwie z nich mają po osiemnaście lat, a jedna dziewiętnaście.

Do zatrzymania terrorystek doszło we wschodniej części Londynu.

Jak dotąd brytyjska policja nie udzieliła informacji co do narodowości kobiet planujących i podżegających do zamachów.

1.05.2017, 15:50