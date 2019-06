W Krakowie mężczyźni ruszyli do walki duchowej

W Krakowie mężczyźni ruszyli do walki, walki duchowej. Z dniem 1 czerwca podjęli Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi w Pierwsze Soboty miesiąca. Wydarzenie zapoczątkowała msza święta w kościele św. Barbary, następnie odmówiono litanie do św. Józefa,potem nastąpił przemarsz na dookoła Rynku Głównego i jeszcze różaniec, tym razem już na kolanach na Placu św. Barbary.

W modlitwie uczestniczył 93 letni porucznik Wacław Szacoń "Czarny", żołnierz wyklęty z oddziału "Uskoka". Skazany przez komunistów na czterokrotna karę śmierci. Pan Wacław mówi, że tylko wiara w Boga i modlitwa różańcowa pozwoliły mu przetrwać więzienie i okrutne tortury. Na jednym ze zdjęć widzimy go z różańcem, który cudem przetrwał po tym jak ubek podeptał go i wyrzucił do śmieci.

Niesamowite świadectwo wiary i przywiązania do Maryi odbija się wielkim echem w narodzie polskim. Coraz więcej miast przystępuje do MĘSKIEGO RÓŻAŃCA.

Wojownicy modlą się już w Warszawie, Bydgoszczy, Rzeszowie,Łodzi, Przemyślu.Akcja rozszerza się na inne miasta.

W Krakowie następny Męski Różaniec już 6 lipca. ZAPRASZAMY !