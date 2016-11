W końcu! Pierwsza Eucharystia w Świątyni Opatrzności!

reklama

Inauguracja Świątyni Opatrzności Bożej nastąpi w bardzo wyjątkowy dzień, czyli w święto narodowe.

Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie jest gotowa do otwarcia dla wiernych. W najbliższy piątek, 11 listopada, a więc w Święto Niepodległości, sprawowana tam będzie pierwsza Eucharystia.

Podczas konferencji prasowej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podkreślił, że otwarcie świątyni nie oznacza jednak końca prac przy jej budowie. „Budujemy dalej w tym znaczeniu, że we wnętrzu świątyni robimy te rzeczy, które są potrzebne, by w pełnym wymiarze liturgia mogła być tam sprawowana. Mam tu na myśli wystrój ścian, bocznych ołtarzy, kaplic, Drogę Krzyżową itd. To będzie droga do następnych etapów, a więc już formalnego poświęcenia świątyni, aż do konsekracji w przyszłości, po zakończeniu budowy” – powiedział kard. Nycz.

Świątynia Opatrzności Bożej stanowi wotum wdzięczności za Konstytucję 3 Maja. Jej budowa trwa od 2003 roku.

