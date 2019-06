W końcu mówią to wprost. Marsz LGBT w Paryżu: Zniszczymy wasze społeczeństwo

kalinka 30.6.19 15:30

w ciągu 4 lat rządów PIS homo propaganda LGBT wzrosła czterokrotnie, to za rządów PIS-u korporacje odważyły się na wyrzucanie ludzi z pracy za sprzeciw przeciwko tym wynaturzeniom (za PO było to nie do pomyślenia), PIS nie zrobił NIC aby zatrzymać ta degradację społeczeństwa bo ma ważniejsze sprawy na głowie jak realizacja judejskiej ustawy 447, już nakazano dyrektorom muzeów zrobić inwentaryzacje zasobów co w nich jest własnością żydów, oczywiście o tym rozkazie żydowskiego sługusa Glińskiego agencja propagandy Partii Interesu Syjonu (PIS) Fronda nie miała odwagi napisać ANI JEDNEGO ZDANIA